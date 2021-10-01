Уровень безработицы в Петербурге оказался самым низким в России

В Петербурге рекордно низкая безработица по России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уровень безработицы в Петербурге назвали самым низким в России. Об этом объявил губернатор Александр Беглов. В 2020-й «коронавирусный» год в городе насчитывали более 100 тысяч безработных. По данным на осень 2021 года, их число сократилось до 25 тысяч. Это 2,1% от всего трудоспособного населения Северной столицы. Такого показателя нет даже в Москве.

- Министерство труда и занятости России для Петербурга определило показали «уровня бедности» на десять лет. На 2021 год – 6,4%, на 2022 – 6,0. К 2030 году он должен составлять 4,2%. В 2021 году показатель уже выполнен и находится на уровне 6,1 %, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам рабочего совещания с членами городского правительства.

Добавим, что комитет по соцполитике Петербурга создал специальную «дорожную карту», целью которой служит повышение доходов малоимущих горожан, а также появление новых рабочих мест.