Жители Кудрово оценили кофейный завод с инновационной фильтрацией воздуха

Жители Кудрово с помощью ЦУР попали на кофейный завод с современной фильтрацией воздуха. Фото: lenobl.ru

Жителей Кудрово пригласили на экскурсию на местный кофейный завод «Орими», являющийся наиболее современным в РФ и Восточной Европе предприятием подобного профиля. Люди признались, что ожидали почувствовать резкие запахи или хотя бы ароматы, но их приятно удивили. Дело в инновационной системе фильтрации и контроля, очищающей воздух на заводе.

- Евгений Савельев, директор по производству комплекса, представил участникам экскурсии результаты очередных лабораторных исследований и замеров, которые производят не реже раза в квартал. В итоге качество воздуха по всем показателям полностью соответствовало санитарным нормам, - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Но самое интересное, конечно, ждало участников экскурсии чуть позже: склад готовой продукции, линия загрузки зеленого кофе, цеха обжарки, экстракции кофе, а также фасовочные линии и лаборатория качества. Добавим, что жители Кудрово попали на завод через заявки, поданные в сообщество Центра управления регионом Ленинградской области «ВКонтакте».