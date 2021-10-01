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Общество1 октября 2021 23:34

В Заневском парке установят фонари за 17,2 млн рублей

В госзакупке участвовала лишь одна компания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Заневский парк осветят в темное время суток. Фото: СОЦСЕТИ

Заневский парк осветят в темное время суток. Фото: СОЦСЕТИ

В петербургском Заневском парке установят опоры освещения за 17,2 млн рублей. Подрядчика для этой работы определила администрации Красногвардейского района на сайте госзакупок. Это лишь первый этап преображения парка. В конкурсе участвовала лишь одна компания, поэтому начальную цену они и не снижала. Деньги пойдут из городского бюджета. Фонарные столбы установят до конца 2021 года.

- График выполнения работ следующий: 1,5 недели – устройство траншей, 1 неделя – устройство фундаментов под опоры освещения, 1 неделя – монтаж опор освещения, 1 неделя – обратная засыпка и восстановление газонов, - сообщается в конкурсной документации.

Ранее жители района возмутились превращению Заневского парка в «общественное пространство» из-за рубки деревьев и разбора старых дорожек.