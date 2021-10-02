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Звезды2 октября 2021 0:03

Паркет Белого зала Шереметевского дворца отреставрируют за 14 млн рублей

Музей театрального и музыкального искусства определился с подрядчиком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Третий этап реставрации Белого зала Дворца Шереметевых потребует 13,8 млн рублей. Фото: spdm.ru

Третий этап реставрации Белого зала Дворца Шереметевых потребует 13,8 млн рублей. Фото: spdm.ru

В Санкт-Петербурге потратят 13,9 млн рублей на третий этап реставрации Белого зала в Шереметевском дворце, располагающемся на набережной реки Фонтанки. Об этом можно сделать вывод, исходя из результата соответствующего конкурса на сайте госзакупок. За лот боролись две компании. Как ни странно, но победил тот подрядчик, что предложил за свои услуги чуть больше денег.

- Требуется воссоздать художественный наборный паркетный пол простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита: крупного рисунка. Остальные средства будут потрачены на разборку комбинированных лесов в помещениях, - сообщается в смете.

Деньги на реставрацию выделят из бюджета Северной столицы. Подрядчику дается 300 дней на работы со дня выдачи разрешения КГИОП.