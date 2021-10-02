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Общество2 октября 2021 0:23

В Горбольнице №34 капитально отремонтируют лифты

На все про все уйдет 11,2 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В петербургской горбольнице №34 пройдет капремонт лифтов.

В петербургской горбольнице №34 пройдет капремонт лифтов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Городской больнице №34 на Зверинской улице капитально отремонтируют лифты. Об этом сообщила администрация Петроградского района, опубликовав соответствующий конкурс на сайте госзакупок. Чиновники выделили на работы 11,2 млн рублей. Предстоит привести в порядок лифтовые шахты и заменить все оборудование. Капремонт обещают закончить до конца 2021 года.

- Окончание выполнения работ должно быть не позднее 10 декабря 2021 года. Ремонтные работы возможно производить по рабочим дням с 8:00 до 19:00 часов, по праздничным и выходным дням с 09:00 до 17:00 часов – при согласовании с представителем заказчика. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно, - говорится в документации.

Победителя лота озвучат 11 октября 2021 года, заявки принимаются по этот день.