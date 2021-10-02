В Пулково ищут мужчину, которому ошибочно отдали посылку ночью

В Пулково мужчине по ошибке отдали посылку, а он ее взял и ничего не сказал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга Анна ищет незнакомого мужчину в синей куртке, которому ночью в аэропорту Пулково ошибочно передали посылку. Оплошность выяснилась только утром, когда было уже поздно - пути людей разошлись.

- В аэропорту Пулково в 1:09 отдали посылку не тому человеку у 8 столба! Мужчине в синей куртке! Пожалуйста, свяжитесь с нами. В посылке вещь красного цвета, - написала девушка в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Что именно за красная вещь была внутри посылки, Анна не уточняет. Впрочем, пользователей соцсетей удивило не невнимательность самой девушки, а поведение человека, которому незнакомец отдал коробку.

- Стоит мужик в аэропорту, к нему подходит незнакомый человек, вручает коробку, говорит: «Это вам», и уходит... Думаю, он до сих пор там стоит, только в оцеплении взрывотехников, - иронизируют петербуржцы.

Отметим, что передавать посылки через пассажиров ж/д и авиатранспорта запрещается именно по соображениям безопасности. Никто не может знать, что лежит внутри коробки или пакета, которые попросили передать по доброте душевной.