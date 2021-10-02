Движение по Якорной улице ограничат на месяц

Новые ограничения вступают в силу со 2 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые испытания ждут автомобилистов Красногвардейского района Петербурга. Со 2 октября и на месяц будет ограничиваться и закрываться движение транспорта по Якорной улице. С наступившей субботы здесь начинают перекладывать асфальт. Для водителей это означает увеличение пробок.

- Со 2 октября по 1 ноября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по Якорной улице от Красногвардейской площади до тупика (без перекрестка с проспектом Энергетиков), - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

Кроме того, Со 2 октября по 2 ноября из-за дорожных работ будут ограничивать движение по Заречной и Парковой улицам, а также Ольгинской дороге в Парголово.

А по 15 октября полностью закрывается проезд по улице Евдокима Огнева от Дальневосточного проспекта до Искровского.