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Авто2 октября 2021 9:54

Движение по Якорной улице ограничат на месяц

Со 2 октября здесь начнутся дорожные работы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Новые ограничения вступают в силу со 2 октября.

Новые ограничения вступают в силу со 2 октября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые испытания ждут автомобилистов Красногвардейского района Петербурга. Со 2 октября и на месяц будет ограничиваться и закрываться движение транспорта по Якорной улице. С наступившей субботы здесь начинают перекладывать асфальт. Для водителей это означает увеличение пробок.

- Со 2 октября по 1 ноября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по Якорной улице от Красногвардейской площади до тупика (без перекрестка с проспектом Энергетиков), - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

Кроме того, Со 2 октября по 2 ноября из-за дорожных работ будут ограничивать движение по Заречной и Парковой улицам, а также Ольгинской дороге в Парголово.

А по 15 октября полностью закрывается проезд по улице Евдокима Огнева от Дальневосточного проспекта до Искровского.