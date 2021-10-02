Мужчина с золотыми зубами изнасиловал девушку на улице в Славянке

В Шушарах на улице изнасиловали молодую женщину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Пушкинского района Петербурга ищет молодого мужчину азиатской внешности, который вечером 30 сентября изнасиловал 27-летнюю девушку в поселке Славянка. Потерпевшая рассказала, что нападение произошло на улице, а особой приметой насильника были золотые зубы.

- Установлено, что 30.09.2021 около 21:15 неизвестный преступник, находясь у дома 40 по Колпинскому шоссе, применив физическую силу изнасиловал женщину 1993 года рождения, проживающую в поселке Славянка, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сама девушка была госпитализирована в больницу с ушибами мягких тканей бедер, ссадинами лица и шеи, однако после оказания медпомощи уехала домой.

Приметы преступника: мужчина восточной внешности, на вид 25 лет, рост 165 см. Был одет в кепку черного цвета с ярким логотипом, черную куртку со вставками белого цвета, темно-зеленые бриджи (шорты). Имеет золотые зубы. Курит.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, насильника ищут.