37 мигрантов вышлют из России после полицейского рейда в Красногвардейском районе Петербурга

37 мигрантов вышлют из России после рейда в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

37 иностранцев привезли в полицию после масштабного рейда по жилым домам, который провели в Красногвардейском районе Петербурга. По времени проведения он назывался «Чистый четверг».

- В профилактическом рейде было задействовано 80 сотрудников полиции. Они проверили более двух тысяч квартир, обойдя 37 жилых домов. По результатам рейда в полицию было доставлено 37 иностранных граждан для административного разбирательства.

На каждого из задержанных в итоге были оформлены административные протоколы за нарушение правил въезда или пребывания в России. Наказанием для иностранцев будет штраф от пяти до семи тысяч рублей и высылка из страны на родину.

В полиции пообещали и дальше продолжать профилактические рейды по квартирам в Петербурге.