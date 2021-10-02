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Общество2 октября 2021 12:01

37 мигрантов вышлют из России после полицейского рейда в Красногвардейском районе Петербурга

Видео мероприятия с названием «Чистый четверг» опубликовал Главк
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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37 мигрантов вышлют из России после рейда в Петербурге.

37 мигрантов вышлют из России после рейда в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

37 иностранцев привезли в полицию после масштабного рейда по жилым домам, который провели в Красногвардейском районе Петербурга. По времени проведения он назывался «Чистый четверг».

- В профилактическом рейде было задействовано 80 сотрудников полиции. Они проверили более двух тысяч квартир, обойдя 37 жилых домов. По результатам рейда в полицию было доставлено 37 иностранных граждан для административного разбирательства.

На каждого из задержанных в итоге были оформлены административные протоколы за нарушение правил въезда или пребывания в России. Наказанием для иностранцев будет штраф от пяти до семи тысяч рублей и высылка из страны на родину.

В полиции пообещали и дальше продолжать профилактические рейды по квартирам в Петербурге.

37 мигрантов отвезли в полицию после квартирного рейда в Красногвардейском районе
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО