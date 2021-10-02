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Здоровье2 октября 2021 12:30

Резкий рост заражений отмечен в Петербурге 2 октября

Выздоровевших оказалось вдвое меньше
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Петербурге уже почти 2500 тысячи заболевших за сутки.

В Петербурге уже почти 2500 тысячи заболевших за сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной резкий скачок заболеваемости коронавирусом отмечен в Петербурге. На утро 2 октября оперативный штаб подтвердил 2494 новых случая заражения ковидом. Для сравнения, накануне из было 2281 - на 200 с лишним случаев меньше.

- С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 625 492 заболевших коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

При этом число тех, кто выздоровел, начало значительно отставать. За сутки в Петербурге выписаны всего 1174 пациента ( 585 207 за все время). Это означает, что мест в стационарах станет меньше, на работу с ковидом придется снова перепрофилировать городские медцентры.

Что касается смертности, то за сутки подтверждены еще 59 летальных исходов по причине коронавируса. Всего жертвами болезни стали 21 968 петербуржцев.

Ситуцация в Ленинградской области на 2 октября:

- заражений – 69 653 (+240);

- выздоровлений - 52 683 (+93);

-смертей - 2474 (+1).

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге 2 октября 2021
Последние данные оперативного штаба