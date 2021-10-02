Видео горящего в Финском заливе катера опубликовала транспортная прокуратура

Катер сгорел в Финском заливе. Фото: СЗТП.

Два человека - 45-летний мужчина и 13-леьтний подросток едва не стали жертвой пожара на воде. Утром 2 октября в акватории Финского залива вспыхнул катер. Видео ЧП публикует Северо-Западная транспортная прокуратура, которая начал проверку.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания в связи с возгоранием катера в акватории Финского залива вблизи яхт-клуба «Балтиец». По предварительным данным, два человека в связи с возгоранием оказались в воде, силами МЧС они спасены, - сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, люди не пострадали. Их достали из воды сотрудники поисково-спасательной службы и передали врачам. Те, после осмотра, не нашли ни ожогов ни других травм. По счастью, ЧП произошло недалеко от берега и помощь подоспела быстро.

Сам катер сгорел почти полностью, его остатки буксируют к берегу. Место инцидента проверяют на разлив нефтепродуктов.