«Комсомольская правда в Петербурге» провела благотворительный аукцион в помощь детям

Картину с видом Петербурга будущего продали с аукциона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Благотворительный аукцион прошел на радио «Комсомольская правда в Петербурге», 92,0 FM в ходе марафона «Переезжаем в Петербург». Его гостями стали известные горожане, как коренные, так и приезжие. А граффитист Владимир Тележ устроил настоящий художественный перфоманс: создал картину с видом Петербурга будущего. Полотно ушло «с молотка» прямо тут же, как и ее оцифрованная NFT-версия.

- Вырученные деньги пойдут пациентам благотворительного фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, - сообщила генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

Отметим, что масштабный радиомарафон длился пять часов. Ведущие и известные гости делились своими жизненными историями. Почетными гостем эфира стал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он рассказал, куда стоит сходить тем, кто только приехал в город.

- Крестовский остров. Там вид на стадион, вид на Западный скоростной диаметр. Новая доминанта - «Лахта Центр». Невероятно красивые места для прогулок: пройдитесь по самому острову, по пешеходному мосту, который соединяет его с парком 300-летия, - отметил коренной петербуржец Пиотровский.