Выставку о притеснениях ингерманландских финнов отменили в Петербурге перед открытием

Выставку о судьбе ингермандандских финнов отменили в Петербурге перед открытием. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский музейно-выставочный центр «Росфото» отменил выставку «Ингерманландцы — забытые финны», посвященную притеснениям представителей этой народности в СССР. Речь шла в том числе о ссылках, которым подверглись ингерманландцы. Однако запланированное на 1 октября открытие было внезапно отменено.

- Выставка рассказывает об этнических чистках ингерманландских финнов в Советском Союзе: депортации, казни и лагеря для военнопленных. Материалы выставки были собраны во время экспедиций в 2017–2019 годах Якутию и Центральную Сибирь, - пишет Helsingin Sanomat.

Авторами выставки стали потомки репрессированных финнов. В 2020 году фотоматериалы и документы выставлялись в Национальном музее Финляндии, а позднее, при участии Генконсульства Финляндии в Петербурге, была заключена договоренность о экспозиции в городе на Неве. Однако в последний момент российская сторона изменила часть материалов. В Росфото говорят об исторических неточностях, а финны заявляют об искажении правды.

- Это была своего рода альтернативная история о судьбе ингерманландских финнов. Изменилась направленность выставки. Геноцид времен Сталина исчез, депортации стали называть «переселением». Здесь нет упоминания о ГУЛАГе, - возмущаются авторы выставки.