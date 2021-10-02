Четыре килограмма наркотиков нашли полицейские в центре Петербурга, приехав на вызов о бытовой ссоре

Полиция изъяла четыре килограмма наркотиков, съездив на бытовую драку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские очень удачно съездили на вызов о бытовой драке. В квартире, где разгорелись страсти, они обнаружили пакет с синтетическими наркотиками. Хозяйка дома заявила, что это все ее.

- 29 сентября сотрудники полиции по сигналу о бытовом конфликте в квартире выехали по адресу Старо-Петергофский проспект, дом 37. В квартире они обнаружили и изъяли пакет с порошком бежевого цвета весом более 300 граммов. Экспертиза показала, что в пакете наркотическое средство синтетического происхождения. 40-летняя хозяйка квартиры призналась, что пакет с содержимым принадлежит ей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На женщину завели дело по антинаркотической статье. Но и это было еще не все. В ходе расследования оперативники обыскали машину подозреваемой , а также две квартиры: на улице Красного Текстильщика и Нарвском проспекте. По обоим адресам полицейские также нашли тайники с наркотиками. Общий вес изъятого зелья составил около четырех килограммов.