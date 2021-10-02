Более миллиона жителей Петербурга привито от гриппа

Боле миллиона петербуржцев привито от гриппа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более миллиона петербуржцев уже сделали прививку от гриппа. Вакцинация, которая началась месяц назад, идет активными темпами. Треть от запланированного числа прививок сделана. Но впереди основной сезон вирусных заболеваний, до которого надо успеть привить 60% жителей города.

- На 1 октября за счет вакцин национального календаря прививок и за счет вакцин, приобретенных на средства районных администраций, организаций и предприятий в Петербурге от гриппа привиты 1 миллион 66 тысяч человек. Это почти 20% жителей города, - сообщает пресс-служба Смольного.

Привиться от гриппа можно там же где вакцинируют и от коронавируса (но надо помнить, что между прививками должно пройти не менее месяца), кроме того, вакцинацину от гриппа колят и в мобильных медпунктах, например у метро.

А всего по планам городской администрации до конца 2021 года прививки от гриппа должны сделать 3 миллиона 230 тысяч человек (60 % от населения города). Это на 19,6% больше, чем годом ранее.