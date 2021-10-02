Все долги киностудии «Ленфильм» погашены

"Ленфильм" рассчитался с долгами и готов приносить прибыль. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Ленфильм» расплатился по своим долгам. Об этом заявил председатель совета директоров старейшей в стране киностудии Федор Бондарчук. По его словам, последние кредиты закрыты и теперь коллектив студии сможет сконцентрироваться на своей прямой работе.

- Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. <…> По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с «Ленфильмом» закрыты, - приводит слова Бондарчука ТАСС.

Режиссер заявил, что у студии сейчас новый совет директоров, который «усилен». В том числе современными медиаменеджерами, такими, как представители Института развития интернета. При этом наблюдательным советом одобрена программа развития «Ленфильма», кроме того студия возвращает права на «золотую коллекцию». Все это, также как открытие новых проектов, сможет позволить сделать «Ленфильм» прибыльным уже через два года.