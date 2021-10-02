Катер с детьми на борту сел на мель в Петербурге

Катер сел на мель в районе Васильевского острова. Фото: СЗТП.

Второе за день ЧП на воде произошло в Петербурге. На этот раз инцидент случился в районе Васильевского острова. Примерно в четыре часа дня здесь сел на мель катер, на борту которого было четверо взрослых и двое детей.

- По предварительным данным, судно село на мель из-за низкого уровня воды в 150 метрах от берега напротив площади Беллинсгаузена. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не имеется, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В итоге катер с мели и всех, кто на нем был эвакуировали сотрудники поисково-спасательной службы МЧС. Проверку соблюдения норм безопасности проверяет прокуратура.

Напомним, что утром в Финском заливе на юго-западе города загорелся другой катер с мужчиной и 13-летним подростком на борту. Им пришлось спасаться вплавь. Люди не пострадали, а пластиковый катер выгорел полностью.