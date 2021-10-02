«Ленфильм» будет получать половину доходов от своей «золотой коллекции»

"Ленфильм" расплатился с долгами и смог вернуть права на "золотую коллекцию" 50/50 с Госфильмофондом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Киностудия «Ленфильм» сможет получать 50% доходов от использования своей «Золотой коллекции» Об этом было заявлено после совещания, прошедшего 2 октября на киностудии. В нем приняло участие руководство «Ленфильма», а также вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

- Участники совещания пришли к мнению, что доходы, которые будут получаться от «золотой коллекции», будут делиться в пропорции 50/50. между «Ленфильмом» и Госфильмофондом. Это знаковое решение, к которому очень долго шли. Нам есть, чем гордиться, «Ленфильму» есть, чем гордиться. Наши зрители еще долго будут смотреть те великолепные произведения, которые есть в «золотой коллекции», - заявила Голикова.

Также вице-премьер рассказала журналистам, что на совещании руководством студии была представлена стратегия развития «Ленфильма», которую наблюдательный совет одобрил. Если все пойдет пол планам, то уже с 2022 года киностудия станет безубыточным предприятием.

Ранее председатель совета директоров старейшей в стране киностудии Федор Бондарчук заявил, что все долги «Ленфильма» погашены.