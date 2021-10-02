Видео драки с поножовщиной тиктокерши Саши RARRI HOOD Космос и ее соседки

Соседка несколько раз ударила Сашу Космос ножом. Фото: Предоставлено "КП-Петербург".

Тиктокер и молодая рэп-звезда Саша RARRI HOOD Космос едва не погибла, получив несколько ножевых ранений от соседки. Один из ударов пришелся девушке в висок. А произошло все из-за съеденной пиццы.

- Они с друзьями заказали пиццу на съемную квартиру, но курьер ошибся дверью и отдал заказ соседям. Те просто забрали пиццу и съели. Когда Саша узнала про ошибку доставщика, то пошла к соседям, но они набросились на нее с кулаками. У женщины в руках был нож, - рассказал КП-Петербург» друг певицы, музыкант и продюсер Егор Шейн.

В результате соседку увезла полиция, а раненную девушку зашивали врачи скорой помощи. Сейчас молодая певица лечится дома, но в другой квартире, подальше от проблемных соседей. А ее друзья надеются, что дело дойдет до суда и поступок соседей оценят по всей строгости закона.