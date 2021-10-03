В Петербурге задержали уроженца Дагестана, стрелявшего из автомата Калашникова по пути в аэропорт

Полиция доставила в отдел троих жителей Дагестана Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих уроженцев Дагестана за стрельбу из Мерседеса на Кольцевой автодороге. ЧП произошло 1 октября около 18 часов. О дебоширах сообщили очевидцы.

- Поступило сообщение: с Кольцевой автодороги на Киевское шоссе съехал белый «Мерседес» с дагестанскими номерами, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - При этом из люка иномарки стреляют из автоматического оружия. Машина двигалась в сторону аэропорта. Информация незамедлительно была передана всем патрульным нарядам полиции Московского и соседних с ним районов. Нарядами полиции были перекрыты выезды из Московского района. В результате спустя короткое время разыскиваемый «Мерседес» был остановлен полицейскими на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы.

В иномарке ехали трое жителей Дагестана: 34-летний водитель Умалат, 28-летний Арсен и 31-летний Мурат. У них нашли охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож.

Всех троих доставили в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники полиции Московского района возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Как выяснили силовики, из «Мерседеса» стрелял пассажир Арсен. Он уже задержан, в ближайшее время полиция попросит суд взять его под арест.