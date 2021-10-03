Девушка порезала ножом клиента во время эротического массажа в Петербурге

Полиция уже опросила пострадавшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Поход в салон эротического массажа на Волковском проспекте обернулся для 45-летнего жителя Петербурга больничной койкой. Как рассказал полицейским мужчина, во время процедуры 22-летняя массажистка порезала его ножом.

- Мужчина был госпитализирован в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. По подозрению в совершении данного преступления задержана 22-летняя массажистка данного салона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Самого же клиента массажистки доставили в НИИ Скорой помощи.

Задержанная - уроженка Новосибирска. Полицейские изъяли с места преступления нож.