Девушка порезала ножом клиента во время эротического массажа в Петербурге

Полиция уже опросила пострадавшего
Фото: Олег ЗОЛОТО
Поход в салон эротического массажа на Волковском проспекте обернулся для 45-летнего жителя Петербурга больничной койкой. Как рассказал полицейским мужчина, во время процедуры 22-летняя массажистка порезала его ножом.
- Мужчина был госпитализирован в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. По подозрению в совершении данного преступления задержана 22-летняя массажистка данного салона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Самого же клиента массажистки доставили в НИИ Скорой помощи.
Задержанная - уроженка Новосибирска. Полицейские изъяли с места преступления нож.