В Петербурге внучка убила бабушку утюгом

Полицейские задержали девушку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли убийство 59-летней женщины на Сиреневом бульваре. Труп погибшей обнаружил муж, когда пришел с работы. О случившемся он тут же сообщил в дежурную часть. Вскоре силовики задержали 19-летнюю внучку погибшей.

- Во время ссоры внучка, по версии следствия, убила свою бабушку утюгом, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Между родственниками произошла ссора, из-за которой девушка и нанесла удар женщине по голове.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".