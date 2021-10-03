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Происшествия3 октября 2021 11:38

В Петербурге внучка убила бабушку утюгом

19-летняя девушка уже задержана
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полицейские задержали девушку

Полицейские задержали девушку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли убийство 59-летней женщины на Сиреневом бульваре. Труп погибшей обнаружил муж, когда пришел с работы. О случившемся он тут же сообщил в дежурную часть. Вскоре силовики задержали 19-летнюю внучку погибшей.

- Во время ссоры внучка, по версии следствия, убила свою бабушку утюгом, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Между родственниками произошла ссора, из-за которой девушка и нанесла удар женщине по голове.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".