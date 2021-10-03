Упавшая на рельсы станции метро "Площадь восстания" женщина получила ампутацию обеих ног

Падение произошло на "Площади восстания" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге медики спасают неизвестную женщину, которая упала на рельсы метро на станции "Площадь восстания". ЧП произошло накануне в 14:32. Из-за случившегося метрополитену пришлось остановить движение поездов.

- Женщина получила ампутацию обеих ног, - рассказал источник "КП-Петербург". - Ее доставили в Мариинскую больницу на лечение.

Сейчас полицейские устанавливают личность пострадавшей. Что именно случилось на станции, пока неизвестно.