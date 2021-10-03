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Происшествия3 октября 2021 12:39

Упавшая на рельсы станции метро "Площадь восстания" женщина получила ампутацию обеих ног

Сейчас ее спасают врачи
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Падение произошло на "Площади восстания"

Падение произошло на "Площади восстания"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге медики спасают неизвестную женщину, которая упала на рельсы метро на станции "Площадь восстания". ЧП произошло накануне в 14:32. Из-за случившегося метрополитену пришлось остановить движение поездов.

- Женщина получила ампутацию обеих ног, - рассказал источник "КП-Петербург". - Ее доставили в Мариинскую больницу на лечение.

Сейчас полицейские устанавливают личность пострадавшей. Что именно случилось на станции, пока неизвестно.