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Происшествия3 октября 2021 13:47

Две девочки нашли труп женщины в красной куртке без глаз у карьера в Ленобласти

Полицейские устанавливают личность погибшей
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Полиция выясняет детали случившегося

Полиция выясняет детали случившегося

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли обезображенный труп женщины. На тело наткнулись две девочки, гулявшие в лесу возле карьера Мяглово. Они обратились к проходившему мимо мужчине, который и вызвал сотрудников полиции.

- Женщина была одета в красную куртку, черные штаны и красную футболку, - сообщает источник "КП-Петербург". - Она лежала на спине, руки сложены на животе.

Полицейские заметили, что у женщины нет глазных яблок. Была ли она убита, неизвестно.

Сейчас личность женщины еще не установлена.