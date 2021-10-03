Две девочки нашли труп женщины в красной куртке без глаз у карьера в Ленобласти

Полиция выясняет детали случившегося Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли обезображенный труп женщины. На тело наткнулись две девочки, гулявшие в лесу возле карьера Мяглово. Они обратились к проходившему мимо мужчине, который и вызвал сотрудников полиции.

- Женщина была одета в красную куртку, черные штаны и красную футболку, - сообщает источник "КП-Петербург". - Она лежала на спине, руки сложены на животе.

Полицейские заметили, что у женщины нет глазных яблок. Была ли она убита, неизвестно.

Сейчас личность женщины еще не установлена.