Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» по итогам сентября

Клудиньо стал лучшим игроком месяца Фото: ФК "Зенит"

Фанаты футбольного клуба "Зенит" выбрали лучшего игрока по итога сентября. Больше половины болельщиков (50,2 процента) проголосовали за Клаудиньо. Второе место занял Вильмар Барриос, у него 13,46 процентов голосов и только третье место досталось Артему Дзюбе. Его признали лучшим лишь 8,78 процентов опрошенных.

- В сентябре бразилец провел пять матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи, - рассказывают в ФК "Зенит". - Приз от болельщиков и G-Drive вручается игрокам «Зенита» ежемесячно и по итогам сезона.

ФК "Зенит" уже поздравил бразильца с победой.