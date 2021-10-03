Строители закончили дорожные работы на КАД и сняли ограничения

Ограничения движения на КАД сняты Фото: Олег ЗОЛОТО

Строители закончили все дорожные работы на 31 километре КАД на транспортной развязке с автомобильной дорогой "Санкт-Петербург-Матокса" (Мурино). Сейчас все ограничения для автомобилистов сняты. Об \том сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- По состоянию на 3 октября 2021 года работы по ликвидации колейности на развязке КАД с поочередным полным перекрытием движения автомобильного транспорта на всех съездах транспортной развязки полностью завершены, - делятся в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». - Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты.

Сейчас движение по всем съездам КАД идет в штатном режиме.