«Зенит» проиграл «Сочи», пропустив два гола за пять минут

Команда из Петербурга проиграла Сочи Фото: ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" проиграл "Сочи" во время домашнего матча на "Зенит-арене". Сине-бело-голубые могли бы сыграть вничью. Но судья не засчитал их гол во время первого тайма. Дзюба направил мяч в сторону ворот, но Азмун столкнулся с Джанаевым внутри вратарской. Так мяч и закатился в сетку. Но арбитр аннулировал гол из-за нарушения правил. Азмун в итоге получил красную карточку и был удален с поля.

Распечатать ворота "Сочи" сине-бело-голубы в конце второго тайма. Гол в раздевалку соперникам закатил Артем Дзюба. После навеса Малкома со штрафного он переправил мяч головой в сетку ворот.

Правда, во втором тайме на 67-ой минуте соперники сравняли счет. Мяч забил колумбиец Кассьерра. Меньше, чем через пять минут игроки "Сочи" вышли вперед, закатив второй гол "Зениту". Терехов подкараулил мяч на пятачке возле ворот и послал его в ворота.

Матч закончился со счетом 1:2.