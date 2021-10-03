Гидрометцент пообещал Петербурга аномально теплую погоду

Аномально теплая погода ожидается в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Петербурга, Ленобласти и всего севера европейской части России в ближайшие дни ждут погодные аномалии. К нам движутся воздушные массы, которые принесут регионам тепло. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

-Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15–21 градус, в Ленинградской области — 12–13 градусов, - сообщил ТАСС Роман Вильфанд.

Отметим, что в понедельник, 4 октября, в Петербурге ожидается до 13 градусов тепла. Такую погоду уже прозвали "бабьем летом" в Северной столице.