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Общество3 октября 2021 21:07

На выезде из Кировска автомобилисты встали в километровую пробку

По словам водителей, там ведутся дорожные работы
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Люди стоят в пробке Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Люди стоят в пробке Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В Ленобласти на выезде из Кировска дачники встали в километровую пробку. По словам водителей, там ведутся дорожные работы. Из-за этого люди стоят в заторе часами. У некоторых уже кончается топливо.

- Это я понимаю пробка. Бензин уже закончился. На выезде с Кировска, - пожаловался один из автомобилистов в группе ДТП и ЧП Петербурга.

По словам водителей, там проводят ремонт правой полосы на мосту в сторону Петербурга.

К слову, данную минуту стоят в пробке и другие подъезды к Северной столице.