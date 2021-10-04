До +15 градусов и солнечно обещают в понедельник, 4 октября, в Петербурге

Понедельник будет ясным и теплым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая и солнечная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в наступивший понедельник. Если с утра в городе термометры показывали всего +6 градусов, то днем воздух прогреется до +15. А яркое солнце сделает день еще приятнее.

- 4 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +13...+15 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 773 мм ртутного столба, что заметно выше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

В ближайшие два дня серьезных перемен в погодных условиях синоптики не прогнозируют. Запоздалое бабье лето задержится в городе еще на какое-то время. Во вторник и среду станет чуть больше облаков, а дневная температура опустится на один градус. В остальном все будет как в понедельник.