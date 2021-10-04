Porsche Panamera протаранил и уронил набок «Ладу» на Васильевском острове

На Васильевском острове Porsche протаранил "Ладу". Фото: vk.com/spb_today

ДТП почти как из анекдота про столкновение «шестисотого» с «Запорожцем» произошло вечером минувшего воскресенья на Васильевском острове. на перекрестке Детской улицы и Среднего проспекта столкнулись элитный Porsche Panamera и старая «Лада-2111».

- «Панамера» отправила в нокаут «одиннадцатую», - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара «Лада» перевернулась набок, а правая, пассажирская сторона оказалась сильно вмята внутрь. Изначально сообщалось о том, что пассажир отечественной машины погиб или сильно пострадал, но позднее другие свидетели аварии сообщили, что в «Ладе» ехал только водитель, он от помощи медиков отказался, а в иномарке сидели молодой мужчина и девушка. С ними все в порядке.

Официальной информации от ГИБДД не поступало, обстоятельства аварии и виновных установят дознаватели Госавтоинспекции.

Отметим, что стоимость нового Porsche Panamera составляет около 8 миллионов рублей.