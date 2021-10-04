Пьяный «инвалид» вылетел на машине на тротуар и устроил драку с прохожими на Ланском шоссе

"Солярис" со значком "инвалид" вылетел на газон на Ланском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Необычное ДТП произошло днем 3 октября на Ланском шоссе. Здесь черный «Хендэ Солярис» со значком «инвалид» под стеклом сначала петлял по дороге, а потом вылетел на газон перед испуганными пешеходами. Водитель машины как ни в чем не бывало направился к ближайшему алкомаркету, а потом устроил драку с очевидцами аварии.

- 3 октября около 16:00 на Ланском шоссе, 8 пьяные мужчина с женщиной на «Хендэ» совершили ДТП, потом зашли в магазин, а выйдя из него водитель авто начал нападать на молодую пару с ребенком, угрожая расправой отцу семейства. Очевидцы скрутили агрессора, вызвали наряд ДПС и передали пьяного водителя сотрудникам полиции, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пассажирка «Соляриса» все это время стояла у машины. В салоне авто нашлись пустая бутылка из-под водки, стаканчики и пакет сока «на запивон». Отметим, что на лобовом стекле автомобиля был значок «инвалид», которые выдаются поименно.