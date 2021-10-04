Умерла директор музея имени Дягилева в Петербурге Татьяна Юрьева

Татьяна Юрьева умерла на 77-м году жизни. Фото: СПбГУ.

Директор Музея современного искусства имени Дягилева Татьяна Юрьева умерла в Петербурге на 77-м году жизни. О смерти основателя и бессменного руководителя сообщается в соцсетях дягилевского музея.

- 3 октября, от нас ушла в Вечность дорогая Татьяна Семеновна Юрьева, основательница и бессменный руководитель музея, любимый студентами профессор университета. Ее любовь к жизни, открытость всему новому завораживали и вдохновляли. Такой, легендарной и феерической, Татьяна Юрьева навсегда останется в нашей памяти! - говорится в сообщении.

Отметим, что Татьяна Юрьева также была профессором кафедры изобразительного искусства факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

- Последние годы Татьяна Семеновна тяжело болела, но внешне выглядела по-прежнему необыкновенно бодрой, энергичной. Организовывала выставки, конференции, семинары, активно развивала Дягилевский центр СПбГУ. Мы знали о ее болезнях, но гнали от себя мрачные предчувствия, потому что смерть никогда и никак не вязалась с ее существом, наполненным энергией, любовью, жизнелюбием, - приводит слова писателя Андрея Аствацатурова «Петербургский дневник».