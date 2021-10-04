Станция метро «Черная речка» закрыта на вход утром 4 октября

Станцию "Черная речка" закрыли на вход утром 4 октября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Станция «Черная речка» второй(синей) линии петербургского метро оказалась закрыта на вход утром в понедельник, 4 октября. В самый утренний час пик, около 8:40, пассажиров перестали пускать внутрь вестибюля.
- В 08:44 станция «Черная речка» закрыта на вход, - сообщает пресс-служба метрополитена.
Причины закрытия не сообщаются, пассажирам советуют пользоваться соседними станциями или добираться на работу на наземном транспорте.
Причины ЧП устанавливаются.
ОБНОВЛЕНО:
В 8:58 станция открыта на вход.