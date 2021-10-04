Рейд по местам жительства цыган в Ленобласти провела полиция

Рейд по цыганам прошел в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области провели рейд по местам жительства цыган. Причиной стали как обращения местных жителей, так и меры профилактики преступности. Рейд уже дал результаты - нашелся предполагаемый похититель вещей из дома пенсионера три года назад.

- В январе 2019 года в полицию обратился 82-летний житель деревни Васкелово с заявлением о хищении электроинструментов из дома. Благодаря работе экспертов на месте преступления были зафиксированы отпечатки пальцев, оставленные злоумышленником. Проведенная в результате рейда дактилоскопия выявила владельца этих отпечатков. Им оказался 19-летний Георгий житель деревни Верхние Осельки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские отмечают, что им регулярно поступают заявления о кражах и мошенничествах. По результатам рейда для профилактической беседы в отделение было доставлено несколько десятков представителей кочевого народа. У всех них сняли отпечатки пальцев «на будущее».