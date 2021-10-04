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Происшествия4 октября 2021 9:33

Станцию метро «Черная речка» открыли для пассажиров, причиной ЧП стали проблемы с эскалатором

Утром понедельника вход в вестибюль был закрыт
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Черную речку" закрывали из-за проблем с эскалатором.

"Черную речку" закрывали из-за проблем с эскалатором.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станция метро «Черная речка» вновь открыта для пассажиров. Утром 4 октября вход внезапно закрывался по техническим причинам. Попасть в вестибюль было нельзя около 15 минут.

- В 08:44 станция «Черная речка» закрыта на вход. В 08:58 станция открыта на вход, - сообщала пресс-служба подземки.

По предварительным данным, причиной ЧП стала экстренная остановка эскалатора из-за попавшего в гребенку постороннего предмета.

Сведений о пострадавших в результате инцидента нет.