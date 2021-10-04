Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения трупа женщины без глаз в Ленобласти

Уголовное дело возбудили после обнаружения в Ленобласти трупа женщины без глаз Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 3 октября 2021 года возбудили уголовное дело об убийстве, после того, как в лесу рядом с деревней Мяглово Всеволожского района был обнаружен труп женщины без глазных яблок. Полиция провела первые проверки и выяснила, что, предположительно, убитая - без вести пропавшая 20-летняя девушка. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Труп был обнаружен жителем Петербурга, который катался на велосипеде по территории деревни. У женщины имелись перелом челюсти, следы удушения, а также отсутствовали глазные яблоки, - рассказал источник.

Выяснилось, что еще 17 сентября 60-летний петербуржец обращался в полицию с заявлением о том, что его 20-летняя племянница ушла из дома по аллее Поликарпова в Северной столице, но так и не вернулась. По описанию мужчины, обнаруженный труп схож с его родственницей.

Также полиция просмотрела видео с камеры, установленной на парадной. На кадрах видно, как девушка разговаривает по телефону, после чего садится в белый "Фольксваген" к двум мужчинам и они уезжают в неизвестном направлении. Расследование продолжается.