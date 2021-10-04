Студенту, убившему мать и 3-летнюю сестру в Ленобласти, сегодня изберут меру пресечения

Суд определит меру пресечения студенту, убившему мать и сестру. Фото: СОЦСЕТИ

В 11:00 во Всеволожском городском суде состоится заседание, на котором изберут меру пресечения студенту Горного университета Владиславу Т., который днем субботы, 2 октября зарезал свою мать и сводную 3-летнюю сестру. Драма развернулась в квартире в поселке Бугры, где жила семья.

- Меру пресечения задержанному изберут сегодня в 11:00 во Всеволожском городском суде, - сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Именно его следователи разбираются в причинах жестокой расправы с ребенком и 46-летней женщиной.

Известно, что студент был задержан в той самой квартире, где произошло убийство. Он - студент четвертого курса Горного университета, отличник, спортсмен. Что толкнуло 21-летнего парня на преступление, пока неизвестно. Владиславу уже назначена психиатрическая экспертиза.