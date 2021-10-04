Движение по Литейному проспекту в Петербурге ограничат на неделю с 4 октября

Проезд по Литейному проспекту ограничат с 4 по 10 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в течение всей недели с 4 октября 2021 года будет ограничено движение по Литейному проспекту. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции города.

- Так, с 4 по 10 октября рабочие будут поэтапно ограничивать проезд транспорта по Литейному проспекту от Невского проспекта до Литейного моста, - рассказали в ГАТИ.

В этот период подрядная организация будет проводить работы по ремонту асфальта в зоне трамвайных путей.

Еще одни ограничения для проезда ожидают автомобилистов в Выборгском районе города. С 4 октября по 2 ноября на улице Шишкина в поселке Парголово будут проходить работы по прокладке электрокабеля. В связи с этим в указанный период времени планируются ограничения проезда по улице Шишкина от Пляжевой улицы до Ольгинской дороги.

Всем автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы не стоять в пробках.