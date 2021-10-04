Проверка систем оповещения пройдет в Петербурге 6 октября

6 октября в Петербурге пройдет проверка систем оповещения населения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге утром 6 октября 2021 года зазвучат сирены и во всех уголках города будет слышен голос диктора. Так, в Северной столице пройдет плановая проверка систем оповещения. Пугаться жителям не стоит, специалисты лишь проверят готовность и работу всех систем оповещения города.

- Во время проверки по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения отдельных организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции, - сообщили в Смольном.

Так, сирены начнут завывать в 10:35 часов, после до 10:37 горожане услышат текст, в котором будет говориться о проведении проверки, а также просьба включить телевизор или радио. С 10:40 до 10:43 часов будет транслироваться непосредственно само сообщение "Внимание всем". В 10:44 часов проверка завершится.