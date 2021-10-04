Дорожные работы собрали жесткую пробку на съезде с КАД в районе Обухово

"Мертвая" пробка собралась в Обухово. Фото: Яндекс.Карты.

«Мертвая» пробка собралась утром 4 октября на развязке КАД в районе Обухово. Из-за дорожных работ встали все въезды на кольцевую и съезды с нее, а также прилегающие улицы. Водители делятся недовольством в соцсетях.

- Огромные пробки на всех съездах с КАД и на КАД в Обухово. Из-за чего здесь так, непонятно, - пишут автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным Управления федеральных автодорог «Северо-Запад», в ведении которого находится КАД, на самой трассе работ на 4 октября в этом месте нет. Однако онлайн-сервис Яндекс.Карты показывает дорожный ремонт на проспекте Обуховской обороны в двух местах, что и могло создать напряженную обстановку.