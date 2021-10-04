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Авто4 октября 2021 11:14

Продажи б/у машин в Петербурге выросли на 5,5%

Средняя стоимость подержанного авто составила 480 тысяч рублей - на 23% выше, чем год назад
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Продажи б/у автомобилей в Петербурге растут весь год.

Продажи б/у автомобилей в Петербурге растут весь год.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге продолжают расти продажи подержанных автомобилей. Это стало следствием нехватки новых авто в салонах и их резкого подорожания. Многим петербуржцам прост не хватает на покупку нового автомобиля и они обращают внимание на б/у рынок.

- По итогам III квартала, продажи автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сообщает пресс-служба сервиса «Авито.Авто».

При этом по аналогии с новыми машинами, подержанные также резко подорожали. Средняя б\у машины по итогам квартала в Петербурге и Ленобласти составила 480 000 рублей. Это на 3,2% больше, чем в предыдущем квартале и на 23,1% больше, чем год назад.

Лидером рынка подержанных машин остается ВАЗ («Лада») со средней стоимостью в 109 тысяч рублей. Далее идут: Volkswagen (560 т.р.), Ford (379 т.р.), Kia (749 т.р.) и Hyundai (650 т.р.).