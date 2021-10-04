Жесткая пробка сковала Литейный проспект из-за ремонта дороги

Из-за ремонта дороги Литейный проспект встал в пробку утром 4 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Санкт-Петербурга на Литейном проспекте появилась плотная пробка. С утра 4 октября 2021 года на одной из главных магистралей города начались ремонтные работы, из-за которых дорогу частично перекрыли. Затор не заставил себя ждать.

- С 4 по 10 октября рабочие будут поэтапно ограничивать проезд транспорта по Литейному проспекту от Невского проспекта до Литейного моста, - ранее сообщили в ГАТИ.

Так, в администрации Центрального района уточнили, что с 4 по 8 октября движение будет ограничено на участке Литейного проспекта от Невского проспекта до улицы Пестеля. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 11:30 часов утра проспект стоит от Невского до улицы Белинского, далее затор переходит на улицу Белинского до цирка.

Напомним, что работы по ремонту асфальта в зоне трамвайных путей будут вестись до конца недели.