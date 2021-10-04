Более 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 4 октября

Еще более 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается стремительный подъем распространения коронавирусом. Правда, традиционно, за выходные показатель заражаемости снизился. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 4 октября 2021 года в городе заболели еще более 2 тысяч человек.

- За минувшие сутки в Петербурге было выявлено 2198 случаев заражения коронавирусом, что на 10,8 процентов меньше, чем днем ранее, - сообщили в оперштабе.

Статистика по коронавирусу на 4 октября 2021 года в Петербурге / Фото: Яндекс

Смертность за сутки выросла на 1,7 процент до 60 человек в день. А вот показатель выздоровления упал до 377 человек.

Всего с начала пандемии в Петербурге было зарегистрировано 630 153 случаев заражения коронавирусом, из них полностью выздоровели 586 028 человек и 22 087 пациентов скончались.