Подросток нашел окровавленную женщину в заброшенном детском саду в Петербурге

Окровавленную женщину нашли в заброшенном детском саду в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подросток нашел окровавленную женщину в заброшенном детском саду. Днем в воскресенье, 3 октября 2021 года, юный петербуржец гулял по заброшенному зданию на Красносельском шоссе и наткнулся на жуткую картину, после чего позвонил в скорую помощь. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщину госпитализировали в больницу. У нее была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи оценили ее состояние, как тяжелое, опрашивать пациентку пока нельзя, - рассказал источник.

Пострадавшей оказалась 42-летняя местная жительница, которая проживает в доме 54 по Красносельскому шоссе.

Уже в ночь на 4 октября полиция задержала двух пьяных мужчин. Один оказался 37-летний бомж, второй 31-летний местный житель, который ранее был судим за кражи.

На данный момент причина, по которой они напали на женщину, устанавливается.