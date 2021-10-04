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Происшествия4 октября 2021 12:54

Огромную майнинговую ферму для криптовалюты, «съевшую» электричества на 4,5 миллиона рублей, нашли в Ленобласти

Видео забитого техникой ангара показывает МВД
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Под Петербургом нашли ангар с фермой для майнинга криптовалюты.

Под Петербургом нашли ангар с фермой для майнинга криптовалюты.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники отдела экономической безопасности ГУ МВД по Гатчинскому району Ленобласти пресекли работу майнинговой фермы в поселке Новый Свет, которая незаконно тратила чужое электричество. Организаторы бизнеса по добыче биткоинов разместили оборудование в ангаре, а провода протянули до ближайшего трансформатора.

- После того как в полицию поступило сообщение о незаконном потреблении электроэнергии, оперативники совместно со специалистами энергосервисной компании провели осмотр участка и выявили вмешательство в программное обеспечение электросчетчика трансформаторной будки. Электроснабжение из данного трансформатора было подведено к ангару, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владельцем ангара было некое ООО. Внутри постройки на стеллажах стояло более 500 компьютеров с мощными видеокартами для майнинга криптовалюты.

Ущерб от потребленного незаконно электричества оценивается в 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено за причинение имущественного ущерба, все оборудование изъято.

Майнинговая ферма в Новом Свете и ущерб на 4,5 млн рублей
Фото: МВД Ленобласти