Огромную майнинговую ферму для криптовалюты, «съевшую» электричества на 4,5 миллиона рублей, нашли в Ленобласти

Под Петербургом нашли ангар с фермой для майнинга криптовалюты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники отдела экономической безопасности ГУ МВД по Гатчинскому району Ленобласти пресекли работу майнинговой фермы в поселке Новый Свет, которая незаконно тратила чужое электричество. Организаторы бизнеса по добыче биткоинов разместили оборудование в ангаре, а провода протянули до ближайшего трансформатора.

- После того как в полицию поступило сообщение о незаконном потреблении электроэнергии, оперативники совместно со специалистами энергосервисной компании провели осмотр участка и выявили вмешательство в программное обеспечение электросчетчика трансформаторной будки. Электроснабжение из данного трансформатора было подведено к ангару, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владельцем ангара было некое ООО. Внутри постройки на стеллажах стояло более 500 компьютеров с мощными видеокартами для майнинга криптовалюты.

Ущерб от потребленного незаконно электричества оценивается в 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено за причинение имущественного ущерба, все оборудование изъято.