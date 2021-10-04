Трех человек насмерть сбили электрички под Петербургом

Три человека погибли на железной дороге под Петербургом за два дня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие выходные под Санкт-Петербургом на железной дороге под колесами электричек погибли три человека. Об этом 4 октября 2021 года рассказали в управлении на транспорте МВД.

- В одиннадцатом часу утра 3 октября на 101 километре перегона станций Кирилловское-Гаврилово под скоростной поезд попал 91-летний житель поселка Парголово. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но удара избежать не удалось. Пенсионер погиб, - рассказали в транспортной полиции.

Днем ранее трагедия произошла на станции Жихарево. Под электричку попала 77-летняя жительница поселка Назия Ленобласти. По предварительным данным, в момент трагедии она была пьяна.

Третий случай произошел на станции Комарово. 83-летняя петербурженка переходила железную дорогу на красный сигнал светофора. От столкновения с электричкой она скончалась.