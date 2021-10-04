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Общество4 октября 2021 13:30

Сто лучших воспитателей детских садов Петербурга получат премии от Смольного

Конкурс среди работников дошкольных учреждений проводил комитет по образованию
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Сто лучших воспитателей Петербурга получат премии правительства города

Сто лучших воспитателей Петербурга получат премии правительства города

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Санкт-Петербурге вручат премии лучшим воспитателям детских садов. В их число войдут сто человек. Соответствующее распоряжение в понедельник, 4 октября 2021 года, подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Город ежегодно поощряет воспитателей за заслуги в дошкольном образовании и воспитании подрастающего поколения, - рассказал градоначальник.

Также Беглов отметил, что правительство Петербурга старается поддерживать и поощрять творческих, инициативных и заботливых педагогов, которые трудятся в городских детских садах.

- Это поднимает престиж их важной профессии, - добавил губернатор.

Сто лучших воспитателей, которые были отобраны во время конкурса, проведенного комитетом по образованию, получат премии по 50 тысяч рублей каждый.