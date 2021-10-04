Более 70 классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

Из-за ОРВИ и коронавируса на удаленке в Петербурге находятся более 70 классов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с начала осени наблюдается подъем заболеваний. Помимо коронавируса, начались и сезонные простуды и грипп. Так, в понедельник, 4 октября 2021 года, более 70 классов из городских школ начали учебный процесс не за партой, а из дома. Об этом рассказали в комитете по образованию.

- Количество классов, которые временно по решению директоров находятся на обучении с использованием дистанционных технологий в связи с распространением ОРВИ и выявлением коронавируса, заметно уменьшилось. Сегодня это 72 класса в 44 школах, это 0,36 процентов от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете.

По заявлению родителей еще 1703 школьника учатся по смешанному формату обучения, чаще всего находясь дома. Это 0,3 процента об общего количества учащихся в городе.

Что касается детских садов, то по Петербурге временно закрыты на карантин 12 групп в 10-ти дошкольных учреждениях.

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