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Недвижимость4 октября 2021 14:30

Особняк на Васильевском острове выставили на продажу за 230 млн рублей

Раньше в здании располагалась штаб-квартира компании "Петротрест"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Особняк на Васильевском острове решили продать за 230 миллионов рублей / Фото: РАД

Особняк на Васильевском острове решили продать за 230 миллионов рублей / Фото: РАД

В Санкт-Петербурге выставили на торги особняк на Васильевском острове. Четырехэтажное здание находится по адресу дом 62/2 на 7-й линии ВО. В продаже дом появился еще летом 2020 года, тогда объявления были размещены на сайтах в интернете. Теперь же лот был представлен Российским аукционным домом.

- Здание было построено в 2003 году как представительство компании "Петротрест". В наземной части размещены офисные и служебные помещения. В цокольном этаже предусмотрены: спортзал, кафе на 20 посадочных мест, сауна, бильярдная, инженерно-технические помещения, - рассказывают в РАД.

Общая площадь особняка более 2,1 тысячи квадратных метров. Предполагается, что его купят под офисное здание, либо отделение банка, медклинику, вариантов много.

Стартовая цена - 230 миллионов рублей. На торгах можно будет делать шаг в 500 тысяч.